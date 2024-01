El consejo de Meryl Streep que le cambió la vida de Anne Hathaway

Meryl Streep le dió un valioso consejo a Anne Hathaway

Una de las actrices que guarda una curiosa anécdota es precisamente Anne Hathaway , quien junto con Meryl Streep protagonizaron la película El diablo viste de moda, en cuyo rojade recibió un valioso consejo que le cambió la vida.

'El Diablo Viste a la Moda': Un clásico que no pasa de moda (Barry Wetcher/20th Century Fox/Kobal/Shutterstock/Barry Wetcher/20th Century Fox/Kobal/Shutterstock)

Mientras que gran parte del equipo de la cinta la presionaba para que perdiera peso, Streep le aconsejó a su compañera que no hiciera caso. Ellas mismas lo recordaron en una entrevista para el programa estadounidense The View, en el que Meryl contó: "Le dije: 'No pierdas peso'. Se lo dije porque todos se lo estaban diciendo... ¿Te acuerdas?”, le preguntó a Hathaway. “Viniste a mi casa y estabas tan guapa", agregó

Un consejo que Anne Hathaway recordó perfectamente en ese momento: "Sí, me dijiste que me comiera una hamburguesa", agregó la actriz quien dio vida a Andrea Sachs, una joven becaria en la redacción de una famosa revista de moda.