Aislinn Derbez adopta a "hijo" que encontró abandonado en las calles de Guinea

Aislinn Derbez adoptó un gato durante sus vacaciones en Guinea

“Lo traíamos por todos lados y se portada perfecto. No me dejaba leer mi libro porque quería toda la atención para él. Me atreví a traerlo porque Kai moría por tener un gato desde hace años", añadió en su relato.

Kailani Ochmann con su gato.

Dijo que como ella nunca había tenido uno, no sabía exactamente cómo son y cómo tratarlos, “me daba nervios", admitió la actriz. “Ahora Kai (su hija) no quiere salir de la casa porque quiere estar pegada a él 24/7", aseguró.

Hace unas horas compartió más fotos del gatito que ya se nota más grande. Recordó que cuando lo hallaron en la calle estaba solito y lleno de tierra. “Y se nos derretía en los brazos cuando le dábamos amor”.

Aislinn Derbez y el gato que se encontró en las calles de Guinea. (Instagram)

Hoy, el pequeño felino, del que aún no ha revelado su nombre, se acomoda en la axila de Aislinn Derbez en busca de leche. “Auch, óyeme, no hay leche ahí”, le aclara ella.

En su viaje a Guinea, la hermana de José Eduardo, Aitana y Vadhir Derbez estuvo acompañada de amigos encabezados por el músico Jaime Kohen, su amigo desde hace más de 18 años:

Aislinn Derbez y su gato.

“Éstas últimas dos semanas me fui con mis mejores amigos a uno de los viajes más inolvidables de mi vida. Quien me conoce sabe lo mucho que la música y danza africana significa para mí, pero ¿hacerlo yo?, jamás. Lo veía como algo demasiado difícil e imposible. Romper esa barrera, volverlo parte de mí y conocer a tanta gente tan maravillosa me abrió el corazón de una manera inexplicable”, escribió acerca de esta experiencia.