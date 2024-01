¿Paulina Rubio consume sustancias ilícitas? Esto respondió su hermano Enrique

Enrique Rubio asegura que nunca habla de Colate

Casi cuatro años después, el hermano de la llamada Chica Dorada habla acerca de este tema al cuestionarle acerca del adelanto de un programa que se estrenará este 5 de enero y en el que su ex, Nicolás Vallejo-Nágera prometió que dará a conocer información nunca antes revelada sobre la artista.

Enrique Rubio y Paulina Rubio. (Agencia México )

"En el 99 conozco a Paulina, ella tenía pareja en ese momento, veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben de ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor”, fue una de las declaraciones de Colate, quien también compartió el consejo que su papá le dio sobre su romance con ella: "Esta mujer te va a arruinar la vida".

Enrique Rubio fue entrevistado por la prensa a su llegada a la Terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y luego de informar que no pasaron el Año Nuevo juntos, pues ella se encontraba en Costa Rica, aseguró que ella nada tiene que ver con las sustancias ilícitas.

Paulina Rubio. (Getty Images)

“Mi hermana no consume sustancias, mi hermana siempre está limpia”, expresó molesto para luego aclarar que no hablaría más acerca de la cantante.

Sin embargo, los cuestionamientos continuaron y luego de que hace unos meses ella declaró que, de alguna forma mantiene a los papás de sus hijos Andrea Nicolás y Eros, prefirió no aclararlo.

“No me puedo meter en un tema que no me pertenece. Las cuestiones legales se arreglan con abogados en la Corte, no hay mucho que decir en ese sentido. Nunca hablo de Colate, (la apoyo) no metiéndome”, apuntó para luego subrayar que Paulina está planeando algo nuevo en la música.

Ante el rumor de que él y su hermana crearán una fundación en honor a su mamá, Susana Dosamantes, fallecida de cáncer en 2022, Enrique respondió:

“Bueno, mi mamá lo quería hacer, quería ayudar a la gente con bajos recursos que tengan este tipo de cáncer de páncreas, que es súper dañino y lo tenemos ahí, en el tintero. Ni Paulina ni yo estamos aquí (nen México), entonces sería algo que se tendría que planear, nos encantaría, yo siempre lo pienso, pero no se ha dado la oportunidad todavía”, concluyó.