Alberto Vázquez se retira de los escenarios por problemas de salud.

¿De qué está enfermo Alberto Vázquez?

"Está siendo un poco esa labor. Las canciones que lo marcaron de por vida, las está haciendo. Toda la idea es de él, la idea de juntar a toda la familia, a mi hija, a mi prima, a mi sobrina, a mi hermano Juan Alberto, fue maravilloso”, resaltó.

Prueba de ello es el tema que grabó junto a su familia, Sonreír, cover en español del clásico Smile, de Nat King Cole.

Cuando le preguntaron si ya habían limado asperezas del pasado, aclaró: "Muchas veces se nos ha tachado de que no tenemos buena relación, lo que pasa es que cuando pasaba algo, si no me contestaba un WhatsApp, y yo comentaba que no me contestaba un WhatsApp, se magnificaba eso, decían ‘no, están pelados el papá y el hijo’. No peleados, tuvimos siempre algunas diferencias, como todos los papás con los hijos, yo tengo hijos y yo tengo diferencias con mis hijos, lo que pasa es que no las publico”, indicó.

Ésta no es la primera vez que Alberto Vázquez enfrenta problemas de salud. Desde hace tiempo, el ídolo del rock padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) derivada de su prolongada adicción al cigarro.

En 2016 sufrió una parálisis facial que lo obligó a suspender su participación en el show Juntos otra vez que lo reuniría con sus compañeros de andanzas musicales, los grandes del rock and roll: Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa en el Auditorio Nacional.