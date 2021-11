Alberto Vázquez revela que se casará de nuevo a sus 81 años

Tras la muerte de Isela Vega en marzo pasado Alberto Vázquez fue cuestionado por los medios de comunicación sobre los recuerdos que guarda de la actriz que perdió la vida a los 81 años víctima de cáncer de pulmón.

"No, mira, mis recuerdos son míos, no tengo por qué decirlos, ya pasó esto y ya ni modo, pero yo no soy de los que me gusta platicar ni anécdotas ni cosas y menos de la gente que ha muerto”, respondió.