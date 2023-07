Selena Gomez felicita a Francia Raísa en su cumpleaños (y ella la ignora)

Selena Gomez y Francia Raísa: Una amistad rota

Mientras que Francia Raísa celebra en grande sus 35 años, y para hacerlo publicó algunas imágenes en un diminuto bikini, situación que como ella misma lo indica ya se convirtió en una tradición de esta fecha, la felicitación de Selena Gomez ante los ojos de sus millones de fans y con la clara intención de sanar las heridas de su amistad parece más el intento de la cantante por mejorar esta manchita que ha afectado a su imagen pública, más que un verdadero intento de acercamiento.

En mayo pasado, Renán Almendárez, papá de Francia Raísa, confirmó que su hija y Selena Gomez estaban distanciadas y dijo que Francia habló seriamente con la cantante por no haber dejado de beber después del trasplante de riñón en 2017. “El amor, el dinero y la fama cambia al mundo entero, incluida Selena”, mencionó Almendárez al programa Primer Impacto al hablar sobre la amistad rota de Selena Gomez y Francia Raísa, quien le habría dicho a la actriz de Only murders in the building que no le dio un riñón para que pudiera salir a beber.