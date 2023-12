Como nunca antes, Selena Gomez se siente 'segura y protegida' con Benny Blanco

Selena Gomez , de 31 años, reveló recientemente que está saliendo con el productor discográfico y Benny Blanco y realmente confía en él.

“Ella se siente muy segura con él, así que sintió que era un buen momento para compartir lo feliz que está con sus fans. Benny es un gran comunicador, es honesto y abierto con Selena, y la escucha. Es respetuoso, no es un jugador y no busca la atención o la fama. No le importa nada de eso y Selena lo ve y realmente confía en él”, reveló una fuente cercana a Entertainment Tonight.