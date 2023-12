El motivo por el que Sebastián Rulli y Angelique Boyer no se han casado

Sebastian Rulli y Angelique Boyer no quieren casarse ni tener hijos

“Sí, hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas y seguimos muy felices”, respondió con una sonrisa a la prensa que insiste en que su matrimonio enloquecería a sus fans.

Ante el cuestionamiento sobre si existe algo que los detiene a dar el siguiente paso en su romance, Sebastián Rulli confesó: “La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así”.

Y pese a que recibió ideas para unir su vida a la de Angelique Boyer a través de un ritual, Sebastián fue tajante y reveló el motivo por el que no llegará al altar con Boyer. “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, subrayó.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli (Instagram Sebastián Rulli )

En este sentido, el galán de telenovelas también dejó claro que tampoco quieren tener hijos juntos. “Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”, recalcó.