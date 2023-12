José Eduardo Derbez revela por qué no le gusta pasar la Navidad con su papá

“Somos muy diferentes mi papá y yo, entonces había mucho choque”, compartió José Eduardo durante su participación en el podcast La Capitana, de Sanda de la Vega.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, José Eduardo y Vadhir Derbez (Hep Arjona)

“Ya como a los 18 empezamos a vernos un poquito más, empezamos a platicar un poquito más, la relación mejoró mucho y nos veíamos mucho más seguido, quitando que no vivimos en el mismo lugar”, agregó.

El actor compartió que el reality familiar les ayudó a acercarse aún más: “Después ya se volvió muy unida la relación, después de De Viaje con los Derbez... Ya íbamos muy bien, pero ahí sí ya fue cuando más, por muchas cosas, él tomó terapia, yo no, pero él tomó mucha”, agregó. “Toda mi familia sigue esperando que yo tomé terapia, pero se los voy a cumplir, es más este año viene de propósito”.

Eugenio Derbez y su hijo Jose Eduardo. (Instagram/jose_eduardo92)

Al reflexionar sobre las lecciones que le han dejado sus papás, José Eduardo habló del profesionalismo que siempre ha mostrado su papá. “Voy a englobar todo. De mi papá he aprendido a esforzarme mucho en mis objetivos, tener muy claras las metas, una. Dos, he aprendido por afuerita que no hay que poner también todos los huevos en la canasta porque siento que él descuido mucho a su familia por lograr sus sueños, obviamente te estoy hablando de hace muchísimos años, descuido muchas cosas para estar donde está y siento que ahorita realmente la que está disfrutando es a Aitana, pues tiene 9 años, la está disfrutando ya como grande también él”, compartió.