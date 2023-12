Danna Paola defiende su nuevo estilo musical y responde contundente las críticas

Danna Paola responde a quien critica su música

Fue hace unos días cuando la artista mexicana externó su desacuerdo con algunos fans que criticaron su más reciente sencillo y confesó su desilusión ante la exigencia de música "más comercial".

Danna Paola dijo presente para ir al Tecate Emblema. (Instagram/Danna Paola)

"Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x números, ¿playlist? ¿debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf, ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música…", expresó Danna Paola en su cuenta de X, antes Twitter.

Pero esto no acabó allí y Danna Paola recalcó: “Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PRs, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar y, está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso".

Finalmente dijo que continuará haciendo la música que le gusta aunque no todos estén de acuerdo. “Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, concluyó.