Eugenio Derbez cuenta cómo logró la participación de Victoria Ruffo en su serie

“No quiero dejar la comedia, porque siento que es mi fuerte y me encanta, pero sí me he dado cuenta, que a pesar de que es más difícil hacer reír que hacer llorar, me he dado cuenta que la gente valora más el drama que la comedia, ahora con Radical me invitan a festivales que nunca antes me han invitado, me invitan a fiesta que nunca antes me habían invitado, ahora entiendo por qué de repente Tom Hanks se pasa al drama, y ya no regresa Robin Williams, Jim Carrey, entonces yo creo que me voy a quedar un ratito haciendo drama, pero no pienso abandonar la comedia”, explicó.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo se llevan más que bien. (Instagram/Victoria Ruffo)