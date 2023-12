Erika Buenfil se reencuentra con Luis Miguel a más de 20 años de su romance

Erika Buenfil fue al concierto de Luis Miguel y cantó sus temas

A través de algunos videos compartidos en redes sociales se ve a la protagonista de Amor en silencio disfrutando del espectáculo al lado de Andrea Escalona, Andrea Rodríguez, Geraldine Bazán y sus hijas.

En una publicación compartida en redes sociales, Erika Buenfil calificó así la experiencia: “¡Y así, increíble!". Después, añadió a la prensa: "Me acordaba de lo que me cantaba. Lo ves diferente, lo veía como un amigo, lo conozco, sé cosas, a mí me encantaba verlo".

Respecto a la demanda de Aracely Arámbula en contra de Luis Miguel por la manutención de los hijos de ambos, la actriz prefirió mantenerse al margen.

"Yo no puedo opinar porque soy amiga de Luis Miguel, pero respeto mucho a Aracely, problemas de dos, son de dos. Quiere acercarse a sus hijos pero puede pasar algo que no lo dejan. Ojalá lo logre por los niños".