Erika Buenfil habla abiertamente de su romance con Luis Miguel

Erika Buenfil aseguró que nunca fue novia de Luis Miguel, sin embargo, sí tuvieron una especie de romance en el que compartieron tiempos juntos, pero sin etiquetas, además, reconoció que es un hombre encantador que siempre huele bien y siempre está bien vestido.

Erika Buenfil (Instagram)

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás [su hijo]. Él también estaba libre”, comentó. “Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”.

Por último, la actriz mexicana confesó que recuerda y guarda con cariño aquel tiempo que compartió junto a Luis Miguel. "Él sabe, es un caballero [...] Todo era bonito y fue un momento precioso", aseguró.