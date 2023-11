Mijares no quiere que su hija Lucerito tenga novio: "¿Cuál es la prisa?"

Mijares cree que Lucerito está muy joven para pensar en el amor

“No está en edad, no está en edad… 42, 43 (sería la edad adecuada), ¿cuál es la prisa?, yo la veo muy dedicada a lo suyo, muy dedicada, fascina con temas del teatro, hay un par de apariciones en el disco mío nuevo, que ya salió el primer sencillo”, expresó el cantante, dejando entrever que su hija tenía toda la razón en este tema.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Mijares también confesó la importancia que tiene la Navidad para sus hijos, pues adornan sus casas desde el mes de noviembre para conmemorar dicha festividad.

Mijares no quiere que Lucerito tenga novio, le dan celos. (Agencia México)

“Estaba viendo ayer por la ventana que donde vive Lucero ya empezaron a poner las cosas, y a la enana le encanta estar metida, poner el árbol, quitarlo, volverlo a poner. Una vez se me ocurrió ponerlo blanco y bueno, lo tiró a la basura, me dice ‘no, ¿blanco?, aquí no hay nieve’… a la niña le encanta ese tema”, relató al respecto.

De esta forma, el cantante mexicano dejó claro que por ahora prefiere que su hija continúe dedicada completamente a su faceta profesional, además disfrutar de las festividades, pero sin ningún compromiso amoroso.

Con información de Agencia México.