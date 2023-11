Yuri confiesa que el sexo fue su adicción: “Casi me vuelvo ninfómana”

Yuri confiesa que el sexo fue su adicción

Sin embargo, la veracruzana nunca había hablado de esto de una manera tan profunda y amplia como hizo esta semana con el conferencista Nayo Escobar. Cuando él le preguntó a qué era adicta en su época de juventud, sin reparo ella respondió que nunca le metió a la droga.

Yuri (Agencia México)

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito”, eso era lo mío y no la droga o la pachanga. Lo mío era ‘ese me gusta’ (oye, pero es casado, le decían) pero no capado, ‘tráiganmelo’”, platicó sin tapujos.

Esta necesidad de tener una pareja y otra y una más hasta lograr “una vida loca”, dijo, le ocasionó un papiloma cervicouterino, un casi cáncer que, aseguró, “casi me mata, porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo es que no quedé embarazada, hubiera tenido hijos así como un equipo de futbol, de chile, mole y guacamole. Yo creo que Dios, en ese momento, estaba de mi lado, ya me tenía escogida. Decía: ‘Ay, no estoy ovulando, y hay dale’, yo me acosté con mucha gente”.

La también actriz y conductora aclaró que no era ninfomaníaca pero si no lo detenía en su momento, sí pudo haber llegado a definirse bajo ese término.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban. Yo salí cuando ya soy cristiana, pero si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié, es como el drogadicto o el alcohólico, dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga”, comentó.