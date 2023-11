Camila Fernández cumple promesa a su abuelo y lanza disco con mariachi

Camila Fernández lanza su primer disco con mariachi

“A este álbum le puse todo mi corazón y toda mi alma, mis sentimientos y estoy muy agradecida de que me haya pasado. Siento que mi hija va a crecer con estas canciones también, así como las canciones con mariachi me acompañaron durante mi niñez cuando las escuchaba con su papá y mi abuelo”, platicó Camila en entrevista con Quién.

Para Camila Fernández hacer un disco de mariachi significaba un reto que quería asumir principalmente para demostrarle a su abuelo “de qué estaba hecha”.

Camila Fernández (Instagram)

“Fue idea suya, mi abuelo me dijo: ‘Haz un álbum con mariachi’ y siento que todos estos años que estuve tratando de encontrarme en la música y descubriendo cuál era mi sonido, lo encontré en el mariachi y me sentí como pez en el agua.

“Fue algo que tenía que hacer y que bueno que me tocó hacerlo hasta ahorita porque si hubiera empezando cantando con mariachi no lo hubiera disfrutado tanto con todo el conocimiento que tengo hoy en día, con todo lo que he trabajo y lo que he vivido siento que han formado este álbum”, agregó.