Camila Fernández cuenta cómo le dieron el anillo de compromiso

Camila Fernández y Francisco Barba se juraron amor eterno el pasado 1 de agosto tras nueve meses de noviazgo en una ceremonia íntima que celebraron en Guadalajara. Pero horas antes de llegar al altar con su ahora esposo, la hija de Alejandro Fernández reveló cómo fue que le entregaron el anillo de compromiso.

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: ‘¿A dónde me vas a llevar?’, y él me dijo que a cenar”, contó en entrevista a TVyNovelas.