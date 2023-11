Ale Ambrosi avanza con paso firme entre lo paranormal, el terror y la comedia

Alejandra Ambrosi avanza con paso firme de producción en producción

En entrevista con Quién, Ale nos platicó acerca de los papeles que desempeña en cada una de estas propuestas de entretenimiento y lo que significan en su consolidada carrera que suma 15 años de trayectoria en los escenarios artísticos.

Alejandra Ambrosi atraviesa por su mejor momento como actriz. (Cortesía)

Es la primera vez que participa en un thriller psicológico a través de la puesta en escena 2:22 Una historia paranormal en la que, bajo la producción de Antonio Calvo (La dama de negro y escrita por el periodista Danny Robins, interpreta a Ely, una mujer que sufre depresión post parto. Explicó que en la historia no sólo se explora lo inexplicable sino también los “fantasmas” propios que están a la vista y no los queremos ver.

“Sí se abunda en el fenómeno paranormal pero también en la crisis de pareja, de cuando se genera un conflicto y uno deja de creerle al otro. Es entonces que la relación se transforma y ella comienza a cuestionarse cosas”, explicó para luego adelantar que lo inexplicable sucede en su casa, justo a las 2:22 horas.

2:22 Una historia paranomal

Para preparar su personaje y el entorno el que se desarrolla, Alejandra Ambrosi ha leído libros relacionados con los temas que se abordan y también ha invertido su tiempo en escuchar podcast.

“Se mueven muchas energías al momento en que te metes al género de lo paranormal, como que tu mente se vuelve más sensible y a lo mejor te sugestionas un poco más. Platicando con el elenco, coincidimos en que nos hemos despertado en la noche, también a las 2:22 de la mañana, y aunque mi casa no es antigua, sí se han azotado las puertas y las se encienden. A lo mejor antes ya pasaba eso y no le daba importancia, pero ahora sí a raíz de la obra”, platicó.