Robbie Williams revela la verdadera razón de su truene con Geri Halliwell

Robbie Williams dice que Geri Halliwell es una gran amiga en la actualidad

El documental de Robbie Williams presenta imágenes de la entonces pareja durante unas vacaciones en el sur de Francia con el compañero compositor de Robbie, Guy Chambers, y su esposa Emma.

Por otra parte, Robbie reveló que él y Geri, quien actualmente tiene 51 años, ahora son buenos amigos.

Robbie Williams abre su corazón en su documental de Netflix (Sascha Steinbach/Getty Images)

“Geri amablemente me dio permiso para usar (las imágenes). Esas fueron unas vacaciones muy importantes para mí porque estaba feliz; porque no lo estaba antes y tampoco lo fui durante mucho tiempo después. Ahora sólo tengo cosas maravillosas que decir sobre ella. Nunca la acusé (de ir con los paparazzi) en ese momento y obviamente ahora sé que no lo hizo”, dijo Robbie a la columna Bizarre del periódico The Sun.