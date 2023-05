Mel C dedica canción de despecho a Robbie Williams en Tecate Emblema

Mel C recuerda su romance con Robbie Williams

Vestida con un conjunto deportivo rojo vibrante con vivos blancos, Mel C hizo que sus fanáticos tuvieran un viaje al pasado, ya que después de interpretar algunas de canciones de su carrera como solista, llegó el momento esperado de su show cuando, acompañada por uno de sus dos músicos, quien tocó una guitarra, dio inicio a una versión acústica de Spice up your life, que fue festejada, coreada y acompañada por gritos y bailes por quienes recordaron los años en que tanto la Sporty Spice como el resto de las Spice Girls dominaron la industria de la música con su girl power.

Mel C mantiene hasta arriba el 'girl power' (Cortesía / Lulú Urdapilleta / OCESA)

Fue, sin embargo, cuando la cantante de 49 años dedicó una canción de despecho a un hombre del pasado a quien no mencionó, lo que hizo que se arquearan algunas cejas, pues aseguró que el tema estaba dedicado a esos “hombres de mierda” como uno que iba “a presentarse aquí mañana; el que entendió entendió”, aseguró la cantante, dejando a muchos con la duda sobre si se trataría de Robbie Williams y a otros tantos con la certeza de que sí se trataba de él porque, ya en el pasado ha hablado de esta relación.