El vergonzoso momento que vivió Robbie Williams en pleno concierto

Robbie Williams vivió un vergonzoso momento en el escenario hace 12 años

En una divertida publicación en Instagram, Williams reveló que durante una gira de reunión con su banda Take That, sufrió una intoxicación alimentaria “horrenda” que lo dejó sintiéndose fatal.

De acuerdo con la versión del cantante, la situación fue tan grave que tuvieron que cancelar un concierto en Dinamarca debido a su condición, sin embargo, días después (y a pesar de no estar completamente recuperado), Robbie decidió subir al escenario para actuar en el estadio Ajax en Amsterdam.

Sin embargo, a pesar de que estaba muy confiado y pensaba que no podía ocurrir nada malo, un suceso especialmente desafortunado ocurrió, ya que durante su canción de apertura, Let Me Entertain You, Williams sintió gases y al decidir no reprimirlos, resultaron no ser gases, sino algo más.

A pesar de la situación, el cantante demostró su profesionalismo y mantuvo la compostura, comprometiéndose al 100% con su actuación.

En la publicación que compartió para contar su anécdota, le dejó a sus seguidores una tarea en la que debían de escribir a qué otro cantante creían que le había ocurrido lo mismo y durante qué canción, y es que al recordar este suceso no pudo evitar pensar si le habría ocurrido a otro de sus colegas.