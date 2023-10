Channing Tatum y Zoë Kravitz se comprometen tras dos años juntos

Por su parte, Zoë Kravitz tuvo un breve matrimonio con Karl Glusman. Los dos se casaron en junio de 2019 y terminaron en diciembre del año siguiente.

Channing Tatum y Zoë Kravitz saliendo de la fiesta de Halloween de Kendall Jenner.#Halloween pic.twitter.com/1A83PgxpUe — Trending+News (@tmasnews) October 29, 2023

En una entrevista con la revista GQ, la actriz explicó que siente que “se supone que quiere” matrimonio e hijos, pero en última instancia “es una pregunta incómoda, especialmente para una mujer”. Ella continuó: “Ya terminé de romantizar eso. Es lindo por un minuto y luego ya no lo es”.

La historia de amor de Channing Tatum y Zoë Kravitz

Channing Tatum y Zoë Kravitz se conocieron en el set de la película Pussy Island en 2020, que marcó el debut como directora de la también actriz, quien habló por primera vez de su relación con la revista WSJ. Magazine en agosto de 2022, diciendo: “Cuando haces cosas con la gente es un espacio muy sagrado, y cuando eres compatible con alguien creativamente, a menudo se abren otros canales, porque estás compartiendo todo de ti mismo.

Channing Tatum y Zoë Kravitz (Twiiter)

"Estoy realmente agradecida de que esta película lo haya traído a mi vida de esa manera", agregó.

Kravitz reveló que se había interesado en Tatum tan pronto como comenzó a desarrollar su debut como directora, a pesar de nunca haberlo conocido. “Sentí, incluso desde lejos, antes de conocerlo, que él era feminista y que no tenía miedo de explorar esa oscuridad, porque sabe que no lo es”, dijo. “Por eso me atrajo y quería reunirme con él. Y tenía razón”.