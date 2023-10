Sofía Castro tira argumento de su ex: “El Estado Mayor no cuida sentimientos”

Sofía Castro recuerda el capítulo de su vida en el que la lastimaron mucho

Tras esta declaración, con la que su ex novio la describió como “la niña más cuidada del país” es que ahora Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, emitió su postura al respecto, en una entrevista realizada por el programa ¡Siéntese quien pueda!

“La verdad no quiero hablar de ese capítulo de mi vida, porque fue un capítulo que yo ya superé, que yo ya pasé, donde sí efectivamente me lastimaron mucho”, dijo Sofía Castro sobre la situación en la que la puso su ex novio.