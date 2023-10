EXCLUSIVA: Sofía Castro y Pablo Bernot se van a casar y nos cuentan TODO

El compromiso de Sofía Castro y Pablo Bernot

EL ANILLO QUE ELLA SOÑABA

¿Cómo se escoge un anillo de compromiso? “Te juro que es de lo más difícil”, responde Pablo sin dudar. ‘¿En dónde lo compraste?’ ‘¿Qué consejo me darías?’, fueron algunas de las preguntas que resolvió con amigos de sus hermanos que ya habían entregado el anillo y hasta con su papá. “Es acercarte a las personas que te dan mayor confianza y te guíen; es un proceso bien bonito”. Él quiso diseñar el anillo, dibujó la argolla y la churumbela y para ello siguió algunas de las pistas que Sofía fue dejando en el camino. Al final Pablo escuchó lo que ella quería.

Pablo tenía el anillo e iría ese fin de semana a Los Ángeles. Llamó a un fotógrafo que captaría el momento y sería el elemento decisivo y pensaba que “si se acomodan los astros lo daré y si no pues, bueno, a ver qué pasa. Era algo que los dos ya queríamos, yo tenía que dar el primer paso”, cuenta el empresario.

Para sentirse cómodo, él llevó la situación a su terreno. Le gusta correr, así que una mañana de hiking en el Parque Griffith en el distrito Hollywood Hills , fue el escenario perfecto. “Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más”, dice Sofía. Llegaron a un punto de estas montañas desde donde se alcanza a ver el Hollywood Sign. Ella quería tomarse una foto y él le insistía que no había tiempo, que debían bajar ya. Le señaló un camino lleno de piedras por el que bajarían con dificultad, de sentón. En un punto, Pablo le dijo que le dolía una rodilla y ella se preocupó porque antes se había lastimado por el triatlón que practica.

Estuvieron ahí por casi 45 minutos y Sofía comenzó a preocuparse. Pedir auxilio, ayudarlo a bajar y después ir al doctor, todo pasó por su mente menos lo que estaba a punto de ocurrir.

Apareció un señor que aseguraba tomarle fotos a las parejas y preguntó si podía hacerles unos retratos. Sofía seguía sin sospechar. Un dron voló y ella no supo en qué momento debía sonreír. Pablo se movió y, cuando volteó, ahí estaba, hincado con el anillo en las manos. “Entré en shock, literal. Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo ‘Amor, pregúntame’, estaba tan nervioso y rojo, rojo. Y ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo... ¿te quieres casar conmigo?’, dije que sí y me solté a llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”.

En la costa opuesta, en Miami, Angélica Rivera estaba en el salón de belleza. Sofía le llamó y le pidió salir para enseñarle el anillo sin que nadie se enterara. “Siempre les preguntaba a mis amigas a quienes les daban anillo por qué a la primera que llaman era a su mamá. Te juro que es algo natural, lo que quería era contarle”.

La mamá de Pablo ya sabía lo que pasaría esa mañana, pero tuvo que esperar a que Sofía terminara de hablar con su hermana Fernanda, que no dejaba de llorar, a que Regina, la menor de las Rivera, asimilara la noticia con la que prácticamente la sacaron de la cama, y que otras amigas, por la hora, recibieran la buena nueva envueltas en una toalla. Todas las reacciones lanzadas en cada videollamada quedaron capturadas en una grabación, incluso la de la suegra de Sofía, quien tampoco paraba de llorar cuando le tocó su turno de felicitar a los futuros esposos.

“Pablo se enfocó mucho en lo que yo quería. Lo que pasó, lo que sentimos él y yo, quiero que vuelva a pasar, volver a sentirlo. Habrá otro tipo de sentimientos: el día de la boda, el que tengamos bebés… Pero ese momento de estar él y yo fue mucho mejor de como yo lo soñé”.

Sofía Castro y Pablo Bernot anunciaaron su compromiso en las páginas de Quién. (Iván Flores+ Germán Najera @weshootmuch)

A la mañana siguiente de la entrega del anillo, se fueron a Disney. Cuando Sofía despertó, estaba en shock. Vio su mano y dijo: “Estoy comprometida”. Seguía recibiendo los mensajes de sus hermanas y su mamá comenzó a enviarle fotos de cada vestido blanco que encontraba.

A “El Güero” y a “La Gaviota” se les casa la primera

Alberto y Angélica han sido papás muy presentes en la vida de sus hijas a pesar de que se divorciaron en 2008. Incluso son tan amigos que los hemos visto pasar navidades juntos. “Yo creo que mi papá está en shock, nada más fue de “Ay felicidades” y luego me dijo mi mamá que él le habló y le dijo: “‘Güera’, se nos casa la Sofi”. Pero fue el primero que me acompañó a buscar vestidos. Ahorita que nos fuimos a grabar a Nueva York, hice cita para una tienda de vestidos de novia, entonces me acompañó él antes que mi mamá. No sabía cómo reaccionar, quería llorar y emocionarse, me tomaba fotos, le mandaba fotos a mi mamá, fue muy bonito”.

Conocemos a Angélica y a Alberto como figuras públicas y papás, pero ¿cómo son en el papel de suegros? “Se han portado conmigo de maravilla, puedo presumir que tengo unos grandes suegros, la verdad. Agradezco muchísimo el cariño que me han dado”, confesó Pablo. “El consejo más grande que me dieron mis papás fue que esto es de dos, que no debemos deja que opinen y que a partir de ahora las decisiones las tomamos él y yo”, nos dice la mayor de las Castro Rivera.