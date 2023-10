Sherlyn responde si negaría a su hijo la posibilidad de conocer a su papá

Sherlyn permitirá que su hijo André conozca a su papá

Al respecto del costo económico que implica un proceso de este tipo para convertirse en mamá, Sherlyn declaró:

“No es un tema barato, no es nada barato (…) pero me parece tan fantástico Ale, todo este tipo de maternidad y de paternar, y de paternidad porque te abre una posibilidad que antes la gente no tenía. Si alguien tenía un problema de fertilidad y no había alguien que pudiera subrogar el vientre, esa persona se quedaba sin la posibilidad de experimentar el hermosísimo amor de mamá o de papá”.

Sherlyn y su hijo André. (Instagram.)

De esta manera, y tras el procedimiento que siguió para concebir a su primer hijo, a través de un tratamiento in vitro en manos de una famosa clínica en la ciudad de Nueva York, Sherlyn debutó como mamá de André en el año 2020.

Actualmente, Sherlyn está intentando procrear a su segundo bebé, y según lo que ha declarado a distintos medios de comunicación, piensa repetir el mismo método para ser madre por segunda vez.