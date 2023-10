Emily Blunt se disculpa por comentario ofensivo que hizo sobre una mesera

Resurge polémico comentario de Emily Blunt sobre el peso de una mesera

“Siempre me he considerado alguien a quien no se le ocurriría molestar a nadie. Así que lo que sea que me impulsó a decir algo como esto en ese momento es irreconocible para mí ni para nada de lo que represento”, aseguró la actriz de El diablo viste a la moda y Un lugar en silencio. “Y, sin embargo, sucedió, lo dije y lamento mucho el dolor causado. Tenía la edad suficiente para haber actuado de una mejor manera”, añadió.

En el video en cuestión, Emily Blunt hablaba sobre una cena en un restaurante Chili's durante el rodaje. El presentador del programa Jonathan Ross le dijo: “Si vas a Chili's podrás ver por qué tantos de nuestros amigos estadounidenses son enormes”. Y Emily respondió: “Bueno, la chica que me estaba atendiendo era enorme”, lo que visto en la actualidad resulta en un comentario ofensivo, fuera de lugar y carente de toda empatía.