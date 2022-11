Emily Blunt revela los problemas que tuvo durante la grabación de 'The English'

"Hacía tanto calor. Nunca he estado en un lugar más caliente en mi vida, y grabé en Atlanta en verano; pensé que nunca experimentaría un clima así. Nos advirtieron sobre eso, pero el corsé actúa como una heat trap y la piel no respira. Tenía pantalones de lana, falda, camisa, chaleco y chaqueta. Nunca me acostumbré", explicó Blunt.

Muy contenta con su coprotagonista

La estrella de Devil Wears Prada también elogió al personaje de su coprotagonista como un "peligroso Ferrari" en el programa. "Siempre he sido tan fan, pero Rafe (Spall) entró en este programa como un Ferrari peligroso. (Entró) se apagaron las luces y fue brillante. Su personaje es muy letal, da miedo", aceptó.

La también actriz de A Quiet Place dijo anteriormente que le encanta el "salto a lo desconocido" al interpretar personajes aventureros. Un ejemplo de ello fue su actuación como la botánica Lily Houghton en Jungle Cruise de Disney, rol del que la actriz se expresa muy bien.

"Me dan alimento para el pensamiento. Me hacen pensar. Quiero interpretar a personas por la razón que sea, y sentir que tengo algo con ellos, establezco realmente una teoría de por qué creo que tenemos cosas en común y, aunque no creo que tenga un espíritu tan aventurero como el de Lily, me encantó el salto a lo desconocido", consideró Emily.