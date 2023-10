Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, pide ayuda para cirugía del corazón

Su familia venderá objetos de Talina Fernández

Al hablar de las recomendaciones que debe seguir antes de su operación, comentó:

“De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí, mi corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio arritmia, y ésta me causó que subiera 80 kilos en seis meses, entonces con puro diurético ya bajé 20 kilos”.

Patricio Levy. (Agencia México)

Agradeció la ayuda que ha recibido de su hermano Coco, quien recabó dinero para liquidar el gasto que se generó con su recaída de salud.

“Mi hermano me está haciendo el paro, él es el que se ha movido con su gente, con sus conocidos, si no, no hubiera podido salir del hospital. Nada más de estar internado fueron como 500 mil pesos”, comentó.