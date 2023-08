Talina Fernández dejó una carta póstuma a sus hijos

¿Qué dice la carta póstuma que dejó Talina Fernández?

El creador de contenidos compartió un poco de las palabras que les expresó la conductora, quien dijo era “siempre ocurrente”. “Chaparros, si están leyendo esto es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa, y seguramente los querubines están hartos de escucharme tocar el arpa”, escribió la conductora.

Talina Fernández (Instagram/Talina Fernández)

Patricio Levy puntualizó que en ese escrito su mamá también les explicó las razones por las que decidió dejar así su testamento.

Sobre la herencia que dejó la presentadora, aclaró que ni su hermano, Juan Jorge, ni sus sobrinos, hijos de la fallecida Mariana Levy, han tenido conflictos por lo que les tocó. “De lo que yo vi, nadie está buscando pelea. O sea, si alguien dice: ‘A mí me gusta ese cuadro, ¿me lo puedo llevar’, (la respuesta será), ‘llévatelo’”, explicó.



“Nadie está en ningún (ánimo) de pelearse. Ellos dicen: ‘Si Babi (como la llamaban de cariño) lo quiso así, todos contentos, felices. Hasta ahorita no hay ni un problema, y no creo que lo vaya a haber”, agregó.