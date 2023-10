Kim Kardashian sufre porque su problema de acné es muy grave

"Lo he documentado alguna vez. Pero creo que si la gente lo viera bien, todavía se sorprenderían de la mala experiencia que he tenido", admitió en la entrevista. "Lo tapo todo muy bien con el maquillaje", añadió la celebridad, quien también se ha sincerado en alguna ocasión sobre el tormento que vive por culpa de la psoriasis.

Kim Kardashian. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Kim Kardashian está frustrada ante un contratiempo que ha tratado de solventar de mil maneras, sin éxito duradero. La culpa parece recaer en una piel "realmente sensible", que reacciona con virulencia a cualquier cambio en su dieta o en sus suplementos alimenticios.

"Me he preguntado si debería dejar de usar aceite. Y luego recuerdo que no, que hacerlo no servirá de nada. Puede ser algo hormonal o un cambio en los suplementos. Cada vez que cambio mi forma de comer, o pruebo nuevos alimentos... Mi piel se ha vuelto muy sensible", comentó.