Fans piden a Danna, Andrea y Renata que no traigan chinches de París a México

Piden a Danna Paola, Andrea Legarreta y Renata Notni que no traigan chinches de París

Ante esta situación, los seguidores de Danna Paola, Renata Notni y Andrea Legarreta están preocupados por ellas debido a que las tres, de acuerdo con sus más recientes publicaciones, se encuentran de visita en París.

Danna Paola se encuentra de visita en París. (Instagram)

Sus fans les recomendaron tener cuidado de no ser víctimas de alguna picadura o peor aún, de traerlas a México donde también se han presentado varios casos de su presencia en el transporte público, escuelas, oficinas y casa-habitación.

Andrea Legarreta viajó a París en plan familiar, acompañada de su papá Juan Legarreta y de sus hermanos Mauricio y Juan Carlos. Sin embargo, hoy ya se encuentran en Guimarães, un municipio y ciudad portuguesa del distrito de Braga por lo que su llegada a México no será directa sino con escala.

Andrea Legarreta viajó a París de vacaciones con su familia. (Instagram)

“Amiga, no te subas al Metro porque hay chinches”, “Revisa bien tu maleta, por favor. No traigas chinches francesas a México, acá ya tenemos muchas”, “Bonita, regresando pon a hervir la ropa”, “Dannita cuidado con las chinches hija, está feo por allá”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que Danna Paola ha compartido en sus redes. Ella se encuentra allá por motivos de trabajo que tienen que ver con su nominación a los MTV EMA París 2023.

Danna Paola frente a la Torre Eiffel. (Instagram)

A Renata Notni, quien participó en la Semana de la Moda de París, sus seguidores también le hicieron varias recomendaciones: “Reni, échale ray a tu ropa antes de guardarla, para que mates a las chinches”, “Sacúdete bien antes de subirte al avión, ya no queremos más acá”, “Hay una plaga de chinches allá, no te vayan a picar”. Pues bien, por si sí o no, más vale estar prevenidos.