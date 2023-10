Todo lo que se sabe de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados

Stephanie Salas entregará a Michelle Salas

Ese mes, Mary Paz Banquells, media hermana de su abuela, Sylvia Pasquel, adelantó que su sobrina no se casaría en México sino en el extranjero. Aunque no especificó el país, aclaró que no sería Estados Unidos, por lo que comenzó a rumorarse España como una posibilidad.

¿Luis Miguel entregará a Michelle Salas en el altar?, se le preguntó y su respuesta fue contundente: “Mi opinión es que Michelle tiene mucha madre y ha sido madre y padre. Ya es cuestión y decisión de ella. Tiene mucha mamá y hoy en día, muchas mamás entregan a sus hijas”.

Y así será, el 10 de mayo pasado Stephanie Salas reveló que ella sería la encargada de entregar en el altar a la modelo y no El Sol. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!”, escribió la cantante en aquel entonces.

Luego de la cena preboda que Michelle Salas y Danilo Díaz Granados celebraron hace unos días con la presencia de la gran diva Silvia Pinal, la bisabuela de ella, y otros sobresalientes invitados, hoy se sabe que la boda se llevará entre el 13 y 15 de octubre en Italia y que Luis Miguel sí podría estar presente.

Se cree que su primogénita le entregó la invitación el pasado 15 de septiembre previo a su primer show en Las Vegas y que el cantante aceptó, por lo que, argumentando “conflictos logísticos” pospuso su presentación para ese día en el Amalie Arena de Tampa, Florida reprogramándolo para el 7 de noviembre.

También se sabe que a los invitados se les pidió llegar con días anticipación al país europeo y que estando ahí se les irá revelando el orden del programa, a fin de evitar que se filtre información en medios de comunicación.