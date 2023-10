Emiliano y Valentina, las nuevas estrellas de la familia Fernández

¿Cuál es la canción favorita de su abuelo Vicente Fernández?

Emiliano: La mia es Acá entre nos, Hermoso cariño y Llaves de mi alma.

Valentina: Estos celos era mi infancia y Volver, volver.

Emiliano y Valentina Fernández (Archivo Quién)

¿Alguna vez les han dicho que se parecen a una celebridad que no sea Alejandro Fernández?

Emiliano: Shaw Mendes, pero esa nada más mi mamá así que no cuenta. Bueno, alguna vez me dijeron que me parezco a Adam Driver.

Camila: Yo no sé, me han dicho que a varias, pero ¡ay no! no voy a decir.

Emiliano Fernández (Archivo Quién)

¿Cuál es el peor consejo que les ha dado su papá?

Valentina: Nos dijo que nos pusiéramos un palillo atrás (de la mandíbula) para que nos viéramos mejor, pero no funciona.

Emiliano: Es para que se te marque la quijada.