Muere Cecilia Priego, actriz de 'La Reina del Sur'

Sin embargo, en 2021, Cecilia Priego dio a conocer que le habían diagnosticado cáncer cervicouterino. Desde entonces, la actriz había batallado contra la enfermedad hasta que la superó.

Cecilia Priego (Instagram/Cecilia Priego)

El pasado 7 de marzo de 2023, a través de su cuenta de Instagram, la actriz escribió que ya había superado el cáncer, enfermedad, pero reconoció que tenía miedo, incertidumbre respecto a lo que el destino le tenía deparado.

"Todavía no me la creo. Hace cuatro meses atrás me encontraba en una cama de hospital con la incertidumbre de lo que iba a pasar, mi familia y amigos afuera escuchando un sin fin de diagnósticos. Confieso que esta ves si tenia miedo, miedo de no poder ser la misma, miedo de no poder estar en mi lugar de salvación (el teatro) miedo de no poder abrazar a mi gente".