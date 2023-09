Salma Hayek revela su secreto para tener un cuerpazo (y no es el ejercicio)

Salma Hayek revela su secreto para tener un cuerpazo

“Tienes que encontrar tu camino. Para mí hacer ejercicio es difícil”, admitió. “Es realmente muy difícil tener la disciplina para hacerlo. Pero la meditación es un paseo por el parque, porque es mi propia forma de hacerlo”.

Salma Hayek añadió que practica esa rutina "todos los días" y se toma el tiempo necesario para sentarse por un momento y conectar consigo misma.

La elección del make up y los accesorios, le dieron un glow up al look. (Mike Coppola/Getty Images)

La estrella de Frida habló anteriormente sobre la técnica de la meditación durante un episodio del podcast de Kelly Ripa, Let's Talk Off Camera.

“Cuando no medito durante algún tiempo, ¿adivinen qué? No sólo se me empieza a caer la cara y se me empieza a caer todo, sino también mi hernia discal, el problema en el cuello, el problema en la cadera, los tobillos. Empiezo a derrumbarme”, dijo en ese momento.