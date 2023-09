¿Belinda acepta que es una novia celosa?

Belinda asegura que está soltera

Hace unos días, Belinda celebró su cumpleaños con toda su familia con un viaje a Disney, sin embargo, se aseguró que la cantante habría recibido un gran regalo de quien se especula es su novio, Gonzalo Hevia Baillères .

Belinda (Instagram/Belinda)

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezaso, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, contó el reportero en el programa de radio Fórmula Espectacular.

Sin embargo, Belinda salió a dar su versión y aseguró que está soltera. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, la cantante se comunicó para desmentir la noticia.

Belinda (Instagram/Quién )

“Belinda dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, reveló Rubio en el programa Venga la Alegría.