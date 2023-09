Luis Miguel sorprende a Paloma Cuevas con extravagante regalo de cumpleaños

De esta manera fue como, pese a ser un festejo “tranquilo” para Cuevas, la modista celebró su aniversario de vida en la intimidad acompañada por su familia y un inmenso ramo de rosas rojas, que simboliza la declaración de amor más hermosa de Luis Miguel como pareja.

Luis Miguel y Paloma Cuevas (Getty Images)

Luis Miguel podría comprometerse con Paloma Cuevas

Antonio Pérez Garibay , el papá del piloto mexicacno Sergio ‘Checo’ Pérez , habló sobre la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Durante un reciente encuentro con la prensa , una reportera comentó que hay quienes ven casado al cantante con su pareja, a lo que el empresario reveló: "Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso".



Ante la pregunta si ya vio el anillo, Antonio Pérez declaró: "Me lo han platicado, yo no lo he visto, pero suena por ahí. (Un anillo) muy grande; hay una marca, una empresa en el mundo que es la número uno, que sabe el kilataje. ¡Es Micky!", detalló.