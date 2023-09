Enfurece Luis Miguel debido a error durante su concierto en Chile

Luis Miguel patalea en el piso

Aunque el intérprete de Será que no me amas quiso ocultar su enojo, fue inevitable, se le vio frustrado porque el momento no salió como se había planeado y pataleó en el suelo, según se observa en un video que circula en redes sociales.

Cabe destacar que el cantante es muy disciplinado y exigente, por lo que este tipo de errores lo ponen de malas. Sin embargo, su actitud no se mantuvo así durante las dos horas que dura su show, olvidó el incidente y retomó el control para ofrecer a sus fans un espectáculo digno de su calidad de estrella internacional.

Aunque hace días se le notó enfermo, hoy Luis Miguel ya se encuentra recuperado de salud y continúa sorprendiendo con los alcances de su voz en la variedad de temas que entrega, desde la balada, el bolero y hasta la música ranchera.