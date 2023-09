La reacción de Luis Miguel luego de que una fan le aventara un brasier

Fan narra cómo fue aventarle su brasier a Luis Miguel

“Estoy demasiado en éxtasis, pero yo fui la loca que le tiró los sostenes a Luis Miguel, y ahora recuperé mis sostenes”, declaró la fan identificada como Susana.

Luis Miguel recogió uno de los sostenes que le lanzaron. (TikTok)

Además, la mujer mencionó que ella estuvo pidiendo que le regresaran su ropa íntima, pero que nadie le hacía caso, aunque finalmente pudo recuperarla.

“Dejó (Luis Miguel) mis sostenes ahí, y yo de ‘por favor, alguien que me devuelva los sostenes’, y nadie me pescaba que me los devolviera. Cuando vi al Michael, ‘Michael Michael soy yo Susana, la que te está pasando los videos, por favor devuélvame mi sostén’, e hizo todas las movidas para que me lo devolvieran, y me devolvieron los sostenes, y tengo los sostenes, mis sostenes, ando en tet**, no tengo sostenes, pero los tocó Luis Miguel y los tengo aquí guardaditos", comentó emocionada.

Luis Miguel recogió uno de los sostenes que una fan le lanzó al escenario. (TikTok)

Luis Miguel continúa marcando precedentes en la industria musical tras el éxito con los primeros 65 conciertos del Luis Miguel Tour 2023 que anunció, logrando algo realmente histórico para un artista latino al agotar los boletos en el primer día de ventas en varios países de Latinoamérica y varios estados de Estados Unidos.

Con información de Agencia México.