Mónica Noguera responde, ¿es la tercera en discordia entre Andrea y Erik?

Mónica Noguera asegura que es amiga de la familia Rubín Legarreta

Lamentó que este tipo rumores sean creídos por el público, sobre todo en medio de un momento tan difícil para Andrea Legarreta ante la reciente muerte de su mamá, Isabel Martínez. Además, sólo ellos saben la verdad acerca de su separación y tampoco desea afectar a las hijas de ambos, Mía y Nina Rubín.

La familia Rubín Legarreta. (Instagram/Andrea Legarreta.)

“¿Sabes cuál es la otra cosa que me da tristeza? Que ellos como familia no los dejan descansar, eso es lo que más me puede y me preocupa y me da tristeza. Andrea con su situación espantosa de la muerte de su mami, tienen a las dos nenas ahora que son un talentazo, saliendo en una carrera artística las dos”, explicó.

Por otro lado, dijo que Erik Rubín está “como loco trabajando, así conozco a esa familia, entonces todavía esto, ¡híjole! No importa, porque no es cierto”, sostuvo Mónica Noguera, quien se niega a volver a dar declaraciones al respecto.

Mónica Noguera celebra nueve años con su novio. (Instagram/monanoguera)

Con respecto a su aniversario de novios con Julien Leoni, la conductora que recién había publicado en sus redes una foto de ambos, dijo que a él no le gusta que exhiba su relación, pero ella lo hizo porque en la mañana del miércoles fue cuando hace nueve años iniciaron su compromiso formal.

“Me dijo: ‘Mona, ahora sí que todos sabemos la verdad, así que no hay absolutamente nada de tema que extender”.