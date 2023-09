Michelle Salas revela detalles de su boda con Danilo Díaz

Michelle Salas revela detalles sobre su boda con Danilo Díaz

Ahora, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se presentó la noche del miércoles en un evento de Tiffany, donde compartió por primera vez cómo van los detalles de su boda y adelantó que usará tres vestidos de novia.

Sin embargo, expresó que no ha sido nada sencillo enfocarse en los preparativos de su boda. “O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez, y esta es la primera vez que me caso y en verdad no tengo todavía como que ni idea de los procesos, estoy como que apenas entendiendo todo, pero bueno, por la iglesia seguro, y organizar una boda en verdad está cañón… Por ahora van tres (vestidos), por ahora…”, dijo la joven sobre algunos detalles del magno evento.

Camila Valero y Michelle Salas (Hildeliza Lozano/Quién )

La influencer confesó que para ella es fundamental la asistencia de toda su familia a este gran festejo, incluido su papá. “No les puedo decir nada todavía, yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo”, explicó la primogénita de Luis Miguel a los medios de comunicación.

Michelle Salas habla del nuevo aspecto de Luis Miguel

Además, al preguntarle sobre el físico del cantante, que ha dividido opiniones entre sus fans, la modelo alabó el look con el que reapareció ‘El Sol de México’ para su gira de conciertos. “Se ve muy bien ¿no?, se ve muy flaco”, dijo con una sonrisa.