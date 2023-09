Esposa de Pablo Lyle cuenta cómo ha salido adelante tras el arresto del actor

Ana Araujo se convirtió en empresaria para sacar adelante a sus hijos

Ana Araujo sabía que tenía que sacar adelante a sus dos hijos, Aranza y Mauro, por lo que se convirtió en empresaria.

"En cuanto aprendí a aceptar que eso ya no iba a ser para mí fue cuando empecé a poder voltear a ver, dejar de ver para atrás lo que tenía y voltear a ver enfrente, ver un mundo de posibilidades y nuevas maneras de ser, de vivir, de experimentar y ver todas estas nuevas bondades que ya había para mí en este nuevo camino", reconoció.

Fue entonces que emprendió un negocio de postres saludables y donas veganas. "Me ha costado tanto trabajo crecerlo y sobrevivir de él, ahorita que me presentaron como empresaria dije: 'Es mi sueño ser empresaria', sueño con ser esa persona, me ha costado un montón porque donde pones tu energía es donde va a ir ese crecimiento".

Además, dejó claro que todos sus esfuerzos son por el bienestar de sus hijos. "Mi energía está puesta en mis hijos, mi dinero está puesto en mis hijos, en su felicidad, en su tranquilidad, en su bienestar, en su salud mental", declaró en el podcast.