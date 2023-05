Viuda de la víctima de Pablo Lyle cree que el actor miente en sus disculpas

¿Pablo Lyle creía actuar para una escena cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández?

También dijo que no cree justa la condena que se le dictó a Pablo Lyle pues cree que deberían ser más tiempo en prisión.

“Yo pensaba que eran más años, el máximo de lo que le daban por esa causa. Sigo creyendo en la justicia, y yo sé que hay un Dios divino también”, declaró al tiempo de asegurar que no cree que sean sinceras las disculpas del galán de melodramas.

Pablo Lyle. (EFE/Giorgio Viera.)

“Para serte sincera, no lo sentí de corazón. La hermana y (Lucas) Delfino, (me dijeron) que lo sentían muchísimo, que les daba mucha pena. Sentí más eso. A veces me pregunto yo: ¿pensaría él que estaba actuando para una serie?, porque es que no entiendo ¿por qué con ese coraje él se bajó del carro?, no lo entiendo”, apuntó.

Finalmente, Mercedes Arce explicó que no ha podido desprenderse de las cenizas de Juan Ricardo Hernández. “No he querido deshacerme de ellas, su hijo me dijo que ya era tiempo para echarlas al mar, pero yo no he querido deshacerme de ellas”, concluyó.