Pareja de víctima de Pablo Lyle está molesta: Es injusta su deportación a México

Pablo Lyle podría ser deportado a México

En entrevista para el programa Ventaneando, la abogada de Pablo Lyle, Sandra Hoyos, detalló al respecto: “Sabemos que la corte estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los federales, que en el caso de Estados Unidos sería la orden de inmigración… eso ya está en pie, lo cual quiere decir que es muy probable que él sea deportado a México (…) Hay una orden clara, firmada por el juez, válida, que indica que lo que va a suceder es que él va a ser transferido a la cárcel de inmigración en Miami, donde habrá un juicio y se va determinar si él es deportado o se mantiene en Estados Unidos, en mi opinión es que lo van a deportar”.

Pablo Lyle. (EFE/Giorgio Viera.)

Aunque la noticia emocionó a fans del actor que esperan recupere su libertad, la familia de la víctima sigue negada a dar el perdón y reaccionó molesta a esta posibilidad.

Mercedes Arce, pareja sentimental de la víctima, el señor Juan Ricardo Hernández, rompió el silencio. En entrevista para el programa Siéntese quien pueda, se dijo en desacuerdo con que el actor no cumpla en Estados Unidos la condena de cinco años en la cárcel y ocho de libertad condicional que recibió en febrero pasado.



“No es justo que él haya hecho un crimen en los Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que no cumpla. Eso no es justo. Hay una madre que le llora todas las noches, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio sólo dos años y a mí que me dejó sola. Yo me pregunto si porque es una figura pública [tiene beneficios], ¿por qué es artista?, Si eso lo hace otra persona tiene que cumplir”, dijo en su primera entrevista tras la lectura de la condena.