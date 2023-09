Hijos de Lety Calderón se reencuentran con su papá, Juan Collado, 4 años después

Juan Collado se reencuentra con sus hijos tras cuatro años en prisión

“Juan ahorita está en el hospital, por cuestiones de salud lo tienen en el hospital, y ha sido mucho más fácil irlo a ver. Fue muy emotivo, cuatro años de mis hijos no ver a su papá, porque antes tampoco lo veían diario, pero sí lo veían de vez en cuando, entonces ahora verlo fue muy emotivo, sobre todo a Juan, verlos que están casi de su estatura, Luciano tan amoroso, aplaudiéndole, abrazándolo, besándolo... fue muy tierno el día que lo vio, obviamente Juan lloro (…) Me dio una ternura porque Luciano le dijo 'Papá yo te quiero decir que te perdono todas tus ausencias, todo lo que no has estado y quiero decirte que te amo’. Entonces fue muy bello por lo menos para Carlo y para mí", contó Leticia.

La protagonista de telenovelas aclaró el motivo por el que estuvo presente en ese momento entre padre e hijos. “Yo los he cuidado 18 y 19 años en todos los sentidos, sobre todo emocional, entonces estar ahí con ellos era importante. Salimos de ahí abrazados, sintiéndonos muy contentos de verlo y me expresaron muchas cosas tras la visita”, aseveró.

Carlos y Luciano Collado con Leticia Calderón. (Instagram.)

En la misma entrevista para el programa La mesa caliente, Lety confesó confesó que ella ya perdonó la infidelidad del abogado con la actriz Yadhira Carrillo.

“Sí, sí, de corazón te lo digo, lo perdoné hace muchísimos años, él me pidió perdón y se lo acepté, también le dije que la forma no se valía, todo este circo mediático al que me expuso no estuvo padre ni para mí ni para mis hijos, sobre todo para mis hijos, ellos no saben manejar esto, yo de alguna manera soy una persona pública y sé que tengo que torear este tipo de cosas, pero los muchachos no, entonces no ha sido fácil para mis hijos”, declaró.