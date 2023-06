En lo que saca nueva música, escucha los mejores discos de Selena Gomez

Los mejores discos de Selena Gomez

Rare, lanzado en enero de 2020, fue el último álbum de estudio que lanzó Selena Gomez y el que es considerado por muchos como el mejor de su carrera. Si bien representa un logro profesional y personal para la cantante, sería ingrato no reconocer todo el trabajo que hubo detrás para llegar a ese punto.

Recordemos que la discografía de la ex estrella Disney se divide en dos partes. Los tres álbumes que lanzó como Selena Gomez and The Scene y los tres que ha lanzado hasta ahora como solista.

Rare (2020)

Con su más reciente disco de estudio, Rare, Selena Gomez logró llegar –después de muchos intentos y de muchos años– a la madurez artística a la que tanto aspiraba y que refleja el cierre (ahora sí definitivo) de su romance tóxico y juvenil con Justin Bieber, así como las lecciones que aprendió tras superar graves problemas de salud.

Por un lado, el disco se grabó bajo la mirada de la propia Selena, quien fue productora ejecutiva, y por otro, destacaron su consolidación vocal y letrística.

Aunque sus capacidades son limitadas en cuanto a potencia o rango, son su calidad interpretativa y lo transparente de sus letras los elementos que la vuelven auténtica. De esta forma, Lose you to love me puede ser vista como el adiós definitivo a Justin, una declaración de principios de la artista y un ejemplo de un estilo musical que por fin logró consolidar. Y lo mismo sucede con Look at her now, en la que explota su lado bailable y sensual a la perfección.