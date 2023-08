Adele está lista para volver a ser mamá y ya tiene nombres para el bebé

Adele está lista para volver a ser mamá. La cantante de 35 años expresó su deseo de tener otro hijo pronto mientras hablaba con sus fans durante su espectáculo Weekends With Adele que presenta en Las Vegas.

La intérprete de éxitos de When We Were Young y Don't You Remember comparte a su hijo Angelo, de 10 años, con su ex esposo, Simon Konecki. Ambos finalizaron su divorcio en abril de 2019.