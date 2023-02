Kim Kardashian y Kendall Jenner viajan a Las Vegas para ver el show de Adele

No hay nada mejor que una noche de chicas, y Kim Kardashian y su hermana Kendall Jenner pueden dar fe de ello. Las estrellas de The Kardashians viajaron a Las Vegas para una escapada “rápida” que culminó con su asistencia a la residencia Weekends With Adele de la cantante británica Adele.

“Amo a mi mejor amiga + Adele”, subtituló la modelo, de 27 años, un video de su amiga Hailey Bieber bailando durante la actuación.