Taylor Swift deslumbra con su primer concierto en la Ciudad de México

'Miss Americana and The Heartbreak Prince’ abrió el Eras Tour de Taylor Swift en México

El anuncio de la llegada de Taylor Swift se presentó como el reloj en Midnights, haciendo la cuenta regresiva para la aparición de la cantante en el escenario. La hora prometida llegó y el nerviosismo se podía sentir dentro del foro, pues los swifties esperaban ese primer acorde musical que anunciara su presencia. Pasaron algunos minutos donde pudimos contarnos lo emocionados que estábamos y de pronto la magia inició.

Con un intro en audio de los distintos momentos de Taylor en conciertos y fragmentos de Miss Americana fue que los fans de Taylor Swift explotaron en gritos de emoción, mientras ella aparecía envuelta en telas rosas que simulaban pétalos iridiscentes que se movían con ligereza.

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

Taylor, quien apareció vistiendo un brillante bodysuit en colores rosas, azules y lilas y unas botas extra shiny plateadas, se mostró muy energética y emocionada ante la respuesta de sus seguidores mexicanos, a quienes se dirigió mencionando:

No puedo creer que estoy dando mi primer concierto en la Ciudad de México. Me están haciendo sentir muy muy bien Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

Más adelante, añadió: "Es un honor estar en la Ciudad de México, era un sueño para mí desde hace años, un sueño de toda mi carrera. Van a escuchar 17 años de música, de cuando estuve en mi adolescencia, en mis veintes, incluso de hace unos años".

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

Un recorrido por la carrera de Taylor Swift a través de la música

El nombre de The Eras Tour no pudo elegirse mejor, ya que recorrimos la historia de la cantante con canciones como Miss Americana, Cruel Summer, The Man, Lover, You Need to Calm Down, The Archer, con las que recordamos momentos icónicos de su carrera y su vida.

Love Story y Fearless fueron de las canciones más coreadas del público. Los fans gritaron y lloraron de la emoción mientras las cantaban a todo volumen.

En otro momento del concierto, Taylor Swift mostró de nueva cuenta la emoción de encontrarse por primera vez con sus fans mexicanos. "Son reales, realmente son reales, no es un sueño. Veo outfits que son fuera de este mundo" y resaltó el poderío del coro que le hicieron los presentes en el Foro Sol: "(Sus voces) se escuchan más fuerte que los altavoces. Gracias, de verdad, gracias".

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

La entrega de los swifties mexicanos que presenciaron el primer concierto de Taylor Swift en México conmovieron a la cantante hasta las lágrimas. Taylor lloró a mitad del show, ella estaba parada en el escenario mientras se limpiaba las lágrimas y le decía a su público que lo amaba.

Al llegar a la era de Folklore, la cantante dijo que la cabaña de ese álbum nació de su imaginación en la pandemia y es el lugar al que escapa para escribir. En esta era, los fans explotaron cuando sonó Don't call me kid, Don't call me baby.

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

En la recta final del espectáculo, Taylor que todo el Foro Sol se pusiera a bailar con Shake it off y resonó a todo volumen con Bad Blood. Además, esta noche, I forgot that you existed y Sweet nothing fueron las dos canciones sorpresa que incluyó en su setlist.

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

Karma cierra la primera fecha de Taylor Swift en México

Luego de más de tres horas de emociones, gritos, llantos y recuerdos, Taylor Swift cerró su primer concierto en el Foro Sol al interpretar Karma, una canción de su último álbum que refleja cómo se siente en paz con lo que le ha ocurrido desde su mediática desaparición del ojo público en 2017.

Taylor Swift por primera vez en México (QUIÉN/Hildeliza Lozano)

Esta se ha convertido en una de las favoritas de los fans desde el estreno de Midnights, álbum que rompió el récord de más reproducciones en Spotify en 24 horas y en reproducciones completas de un álbum en la misma plataforma.

Las luces en los brazaletes de los asistentes del Foro Sol se encendieron como si fuera un cielo estrellado mientras coreaban “Karma is a god, karma is the breeze in my hair on the weekend, karma's a relaxing thought…”.