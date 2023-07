Christopher Nolan compara la bomba atómica con la inteligencia artificial

Christopher Nolan apoya la huelga en Hollywood

Christopher Nolan fue muy claro cuando fue cuestionado por la BBC si ya se encontraba trabajando en su siguiente proyecto cinematográfico mientras daba inicio la huelga de actores en Hollywood.

“Absolutamente no. Es muy importante que todos entiendan que es un momento clave en la relación entre los trabajadores y Hollywood. Esto no se trata de mí, esto no se trata de las estrellas de mi película. Se trata de contratar a actores, se trata de los equipos de escritores en programas de televisión que intentan criar una familia, tratar de mantener la comida en la mesa”, argumentó el director de la trilogía del Caballero de la Noche.